Путин назвал предпочтительный вариант решения конфликта в Газе
Путин назвал предпочтительный вариант решения конфликта в Газе
Президент РФ Владимир Путин назвал предпочтительным вариант передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу. РИА Новости, 02.10.2025
Путин предложил передать Газу главе Палестины Аббасу