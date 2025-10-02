https://ria.ru/20251002/putin-2045999902.html
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
В странах Европы действует "гендерный терроризм" в отношении детей, многих это не устраивает, люди бегут в Россию, сказал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:10:00+03:00
2025-10-02T20:10:00+03:00
2025-10-02T20:38:00+03:00
европа
россия
в мире
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046001613_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40aa8b0fafddc72e34e089339679b9d3.jpg
https://ria.ru/20250811/avstriya-2034689995.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046001613_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66216e29be4a2e6d50f0d51dd05f6ac4.jpg
"Гендерный терроризм": Путин о том, почему люди бегут в Россию из европейских стран
"Гендерный терроризм"
Путин рассказал, почему люди бегут в Россию из европейских стран.
2025-10-02T20:10
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, в мире, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Европа, Россия, В мире, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
Путин: в странах Европы действует гендерный терроризм в отношении детей