В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
20:10 02.10.2025 (обновлено: 20:38 02.10.2025)
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин
В странах Европы действует "гендерный терроризм" в отношении детей, многих это не устраивает, люди бегут в Россию, сказал президент РФ Владимир Путин
В Европе действует гендерный терроризм в отношении детей, заявил Путин

Путин: в странах Европы действует гендерный терроризм в отношении детей

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В странах Европы действует "гендерный терроризм" в отношении детей, многих это не устраивает, люди бегут в Россию, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран побольше. Потому что там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей, очень многих не устраивает, и люди ищут тихие гавани для этого", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт
