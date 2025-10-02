https://ria.ru/20251002/putin-2045999672.html
Путин назвал залог решения конфликта между Палестиной и Израилем
02.10.2025
Путин назвал залог решения конфликта между Палестиной и Израилем
Президент России Владимир Путин назвал залогом окончательного решения палестинского конфликта принцип создания двух государств - Израильского и Палестинского. РИА Новости, 02.10.2025
