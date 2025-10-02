https://ria.ru/20251002/putin-2045999499.html
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в Красноармейск, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:09:00+03:00
2025-10-02T20:09:00+03:00
2025-10-02T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
красноармейск
россия
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Путин: группировка войск "Центр" активно и эффективно работает в зоне СВО