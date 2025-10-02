Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 02.10.2025
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО
Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в Красноармейск, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
красноармейск
россия
безопасность, красноармейск, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин рассказал о работе группировки войск "Центр" в зоне СВО

Путин: группировка войск "Центр" активно и эффективно работает в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Группировка "Центр" работает активно и эффективно в зоне СВО, бойцы зашли в Красноармейск, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Группировка "Центр" активно, эффективно работает, проводит операции и зашла в город Красноармейск", - сказал он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
