https://ria.ru/20251002/putin-2045997511.html
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре" - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя высказывание о "бумажном тигре", заявил, что "идите тогда и... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:06:00+03:00
2025-10-02T20:06:00+03:00
2025-10-02T20:10:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045990637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ec7f47e56204055f1b8de64a08a35bd.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045503349.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045990637_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc32abbf38a9bfb93b2aade06ea36b23.jpg
Путин: идите и попробуйте разберитесь с "бумажным тигром"
Странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром».
2025-10-02T20:06
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
Путин в шутку призвал разобраться с бумажным тигром после слов Трампа