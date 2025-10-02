Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
20:06 02.10.2025 (обновлено: 20:10 02.10.2025)
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре" - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя высказывание о "бумажном тигре", заявил, что "идите тогда и... РИА Новости, 02.10.2025
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
сша
Путин: идите и попробуйте разберитесь с "бумажным тигром"
Странам НАТО следует идти и попробовать разобраться с Россией, которую они ошибочно называют «бумажным тигром».
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин прокомментировал высказывание Трампа о России как "бумажном тигре"

Путин в шутку призвал разобраться с бумажным тигром после слов Трампа

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя высказывание о "бумажном тигре", заявил, что "идите тогда и разберитесь" с ним.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж
"Вот он (президент США Дональд Трамп - ред.) сказал своему собеседнику, ну вот тоже "бумажный тигр". А дальше может что следовать? Ну идите тогда и разберитесь с этим "бумажным тигром", - сказал президент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп вновь использовал выражение "бумажный тигр"
30 сентября, 20:11
 
Россия США Владимир Путин Дональд Трамп Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
