"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что его поразили строки Александра Пушкина, написанные о Бородинской битве. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:05:00+03:00
2025-10-02T20:05:00+03:00
2025-10-02T20:20:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045996127_390:0:2555:1624_1920x0_80_0_0_f864929f5b4fb83d61fb06f96ae3d3cd.png
Владимир Путин прочитал стихотворение Пушкина о Бородино
Путин рассказал, что у него дома на столе лежит томик Пушкина.
Президент пояснил, что любит иногда на 5 минут погрузиться в атмосферу, почувствовать, чем дышали люди тех лет.
И рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве - они актуальны и сегодня.
На видео - то, как глава государства эти строки зачитывает.
Путин: строки Пушкина о Бородинской битве актуальны и сегодня
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что его поразили строки Александра Пушкина, написанные о Бородинской битве.
«
"Я никогда не знал, что Пушкин
писал на эту тему, я его прочитал. Это произвело на меня очень серьезное впечатление, потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера", — отметил президент.
Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: "Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей! — процитировал он.
После прочтения стихотворения участники заседания аплодировали.