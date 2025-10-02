Рейтинг@Mail.ru
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 02.10.2025 (обновлено: 20:20 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045997352.html
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина - РИА Новости, 02.10.2025
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что его поразили строки Александра Пушкина, написанные о Бородинской битве. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:05:00+03:00
2025-10-02T20:20:00+03:00
россия
владимир путин
александр пушкин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045996127_29:0:2916:1624_1920x0_80_0_0_4ff77195a85efd68ed57a30d4d0a9298.png
https://ria.ru/20251002/putin-2045954074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин прочитал стихотворение Пушкина о Бородино
Путин рассказал, что у него дома на столе лежит томик Пушкина. Президент пояснил, что любит иногда на 5 минут погрузиться в атмосферу, почувствовать, чем дышали люди тех лет. И рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве - они актуальны и сегодня. На видео - то, как глава государства эти строки зачитывает.
2025-10-02T20:05
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045996127_390:0:2555:1624_1920x0_80_0_0_f864929f5b4fb83d61fb06f96ae3d3cd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр пушкин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина

Путин: строки Пушкина о Бородинской битве актуальны и сегодня

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что его поразили строки Александра Пушкина, написанные о Бородинской битве.
«
"Я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему, я его прочитал. Это произвело на меня очень серьезное впечатление, потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера", — отметил президент.
Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: "Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей! — процитировал он.
После прочтения стихотворения участники заседания аплодировали.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин: Против лома нет приема, окромя другого лома - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Против лома нет приема, заявил Путин
Вчера, 18:41
 
РоссияВладимир ПутинАлександр ПушкинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала