Путин ответил на слова Трампа о "бумажном тигре"
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является...
2025-10-02T20:05:00+03:00
2025-10-02T20:05:00+03:00
2025-10-02T20:10:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
украина
Путин: если Россия в зоне СВО является бумажным тигром, то что тогда сама НАТО