Путин ответил на слова Трампа о "бумажном тигре" - РИА Новости, 02.10.2025
20:05 02.10.2025 (обновлено: 20:10 02.10.2025)
Путин ответил на слова Трампа о "бумажном тигре"
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
украина
Путин: если Россия в зоне СВО является бумажным тигром, то что тогда сама НАТО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", то что тогда сама НАТО.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это "бумажный тигр", что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?" - поинтересовался Путин.
