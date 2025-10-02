https://ria.ru/20251002/putin-2045996528.html
В России — Министерство обороны, а не войны, заявил Путин
В России — Министерство обороны, а не войны, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В России — Министерство обороны, а не войны, заявил Путин
У России — Министерство обороны, а не войны, мы из этого и исходим, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:04:00+03:00
2025-10-02T20:04:00+03:00
2025-10-02T21:20:00+03:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
министерство обороны сша
выступление путина на "валдае" — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_3bfbdd9e937a8423092b0b91627cda00.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045996152.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5ae2f348d2bc7fafbec120202bb14e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", министерство обороны сша, выступление путина на "валдае" — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Министерство обороны США, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Политика
В России — Министерство обороны, а не войны, заявил Путин
Путин: РФ исходит из того, что у нее Минобороны, а не министерство войны