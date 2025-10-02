Рейтинг@Mail.ru
20:02 02.10.2025
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у него дома на столе лежит томик Александра Пушкина.
"У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу. Почувствовать, как люди тогда жили, чем дышали, что думали", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах
5 июня, 17:25
 
