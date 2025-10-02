https://ria.ru/20251002/putin-2045996152.html
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него дома на столе лежит томик Александра Пушкина. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что у него дома лежит томик Пушкина
Путин рассказал, что у него дома на столе лежит томик Пушкина