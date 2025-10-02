Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе - РИА Новости, 02.10.2025
20:02 02.10.2025 (обновлено: 21:11 02.10.2025)
Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе
Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе
Президент России Владимир Путин допустил, что бывший премьер Великобритании Тони Блэр может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта в секторе... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
тони блэр
владимир путин
великобритания
великий новгород
россия
великобритания
великий новгород
в мире, россия, тони блэр, владимир путин, великобритания, великий новгород
В мире, Россия, Тони Блэр, Владимир Путин, Великобритания, Великий Новгород
Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе

Путин: Тони Блэр может сыграть положительную роль в урегулировании в Газе

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что бывший премьер Великобритании Тони Блэр может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа.
"В голове должен стоять господин Блэр, он не известен как миротворец. Я его лично знаю, был у него в гостях, ночевал у него дома. <...> Он человек со своими взглядами, но он опытный политик. В целом, если в мирное русло будут направлены его деятельность, опыт и знания, то он может сыграть положительную роль", — сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Захарова прокомментировала план Трампа по Газе
Вчера, 14:39
 
В миреРоссияТони БлэрВладимир ПутинВеликобританияВеликий Новгород
 
 
Версия 2023.1 Beta
