Путин оценил роль Тони Блэра в урегулировании конфликта в Газе

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что бывший премьер Великобритании Тони Блэр может сыграть положительную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа.
"В голове должен стоять господин Блэр, он не известен как миротворец. Я его лично знаю, был у него в гостях, ночевал у него дома. <...> Он человек со своими взглядами, но он опытный политик. В целом, если в мирное русло будут направлены его деятельность, опыт и знания, то он может сыграть положительную роль", — сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
