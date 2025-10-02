https://ria.ru/20251002/putin-2045995466.html
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысяч, из них почти половина - безвозвратная, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного... РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Путин: потери ВСУ за сентябрь составили 44,7 тысячи человек