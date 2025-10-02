https://ria.ru/20251002/putin-2045995305.html
Путин призвал Польшу учесть ошибки Пилсудского
Путин призвал Польшу учесть ошибки Пилсудского - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Польшу учесть ошибки Пилсудского
Если руководство Польши учтет ошибки Юзефа Пилсудского, это может быть и неплохо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Польшу учесть ошибки Пилсудского
Путин: учет Польшей ошибок Пилсудского станет неплохим исходом