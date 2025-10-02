https://ria.ru/20251002/putin-2045994998.html
Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин
Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин
РФ готова поддерживать мирные усилия по сектору Газа, если это приведет к созданию двух государств, только так можно добиться окончательного завершения... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:00:00+03:00
2025-10-02T20:00:00+03:00
2025-10-02T20:10:00+03:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
оон
россия
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045471116.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", оон, россия, израиль, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", ООН, Россия, Израиль, В мире
Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин
Путин: Россия поддержит мирные усилия по Газе