Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин
20:00 02.10.2025 (обновлено: 20:10 02.10.2025)
Россия поддержит мирные усилия по Газе, заявил Путин
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
оон
россия
израиль
в мире
РИА Новости
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. РФ готова поддерживать мирные усилия по сектору Газа, если это приведет к созданию двух государств, только так можно добиться окончательного завершения конфликта, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
"Россия всегда, начиная с 1948 года, а потом и с 1974, когда была принята соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН, выступала за создание двух государств - и Израиля, и Палестинского государства", - сказал Путин.
Он добавил, что в этом, на его взгляд, "залог окончательного решения палестино-израильского конфликта".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Захарова оценила план Трампа по Газе
30 сентября, 17:35
 
