Люди разной веры с гордостью говорят, что они русские, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Люди разных вероисповеданий и национальностей России с гордостью сегодня говорят о том, что являются русскими, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда я говорю "русский", я имею в виду не людей чисто этнически русских, у кого написано "русский" в паспорте. Наши ребята это подхватили, причем разного вероисповедания и разных национальностей. Они с гордостью говорят: "Я - русский солдат". Так оно и есть", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
