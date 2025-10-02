Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о создании в Европе спеццентра для сопровождения ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 02.10.2025
Путин заявил о создании в Европе спеццентра для сопровождения ВСУ
Специальный центр создан в Европе, который сопровождает все, что делает ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
европа
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
европа
россия
Путин заявил о создании в Европе спеццентра для сопровождения ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Специальный центр создан в Европе, который сопровождает все, что делает ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Центр же создан специальный в Европе, который по сути сопровождает все, что делает ВСУ. Информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
