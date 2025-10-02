Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об актуальности невоенных способов решения военных вопросов - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2045993055.html
Путин заявил об актуальности невоенных способов решения военных вопросов
Путин заявил об актуальности невоенных способов решения военных вопросов - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил об актуальности невоенных способов решения военных вопросов
Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение и дают новые эффекты с развитием технологий, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:55:00+03:00
2025-10-02T19:55:00+03:00
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_3bfbdd9e937a8423092b0b91627cda00.jpg
https://ria.ru/20251002/vremena-2045992157.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5ae2f348d2bc7fafbec120202bb14e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, в мире
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, В мире
Путин заявил об актуальности невоенных способов решения военных вопросов

Путин: невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Невоенные способы решения военных вопросов приобретают новое значение и дают новые эффекты с развитием технологий, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Невоенные способы решения военных вопросов, они всегда существовали, но сейчас, с развитием технологий, они приобретают новое значение и дают новые эффекты", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Времена, когда группа стран решала, как жить остальным, ушли, заявил Путин
Вчера, 19:53
 
РоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала