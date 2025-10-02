https://ria.ru/20251002/putin-2045992877.html
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться
Украинскому руководству с учетом потерь ВСУ лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться
Путин: с учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться