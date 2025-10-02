Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 02.10.2025
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться
Украинскому руководству с учетом потерь ВСУ лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал Киев подумать над тем, чтобы начать договариваться

Путин: с учетом потерь Киеву лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Украинскому руководству с учетом потерь ВСУ лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"И закрепиться не успевают, и подготовить личный состав не успевают. Да еще потери больше, чем возможность восполнить личный состав на поле боя. Вот в чем дело. Поэтому лучше бы киевскому руководству подумать о том, как договариваться. Мы об этом много раз говорили и предлагали это сделать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин: надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
