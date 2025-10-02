https://ria.ru/20251002/putin-2045992456.html
Путин рассказал об образцах техники, применяемые в боевых действиях
Путин рассказал об образцах техники, применяемые в боевых действиях - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об образцах техники, применяемые в боевых действиях
Многие образцы техники, которые сегодня применяются в боевых действиях, - двойного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:54:00+03:00
2025-10-02T19:54:00+03:00
2025-10-02T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045953019_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_762912b8f93399a2e5cefa816755f66a.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045954074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045953019_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_e4f69bd5b284d066bf208a7427d83a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Безопасность
Путин рассказал об образцах техники, применяемые в боевых действиях
Путин заявил о двойном назначении многих образцов военной техники в зоне СВО