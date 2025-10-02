https://ria.ru/20251002/putin-2045991702.html
Путин рассказал о потерях ВС России и ВСУ
Путин рассказал о потерях ВС России и ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВС России и ВСУ
Потери РФ кратно меньше, чем со стороны ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
Путин рассказал о потерях ВС России и ВСУ
Путин: потери России кратно меньше, чем со стороны ВСУ