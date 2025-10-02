https://ria.ru/20251002/putin-2045991421.html

Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил Путин

Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025

Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил Путин

Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T19:52:00+03:00

2025-10-02T19:52:00+03:00

2025-10-02T19:52:00+03:00

украина

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

великий новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разница в чем: у нас (в России - ред.) ребята приходят сами записываются в армию, они по сути добровольцы, а мы не проводим массовой принудительной мобилизации... Элита (на Украине - ред.) не воюет, они только посылают на убой своих граждан и все", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

https://ria.ru/20251002/tramp-2045943159.html

украина

россия

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, великий новгород