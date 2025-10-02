https://ria.ru/20251002/putin-2045991421.html
Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Элита на Украине не воюет, она посылает на убой своих граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Разница в чем: у нас (в России - ред.) ребята приходят сами записываются в армию, они по сути добровольцы, а мы не проводим массовой принудительной мобилизации... Элита (на Украине - ред.) не воюет, они только посылают на убой своих граждан и все", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
