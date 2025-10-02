Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин

"Что касается группировки "Восток", она идет достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.