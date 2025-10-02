Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 02.10.2025
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Группировка войск "Восток" идет уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается группировки "Восток", она идет достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин о российской армии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
