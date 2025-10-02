https://ria.ru/20251002/putin-2045990758.html
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин
Группировка войск "Восток" идет уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:51:00+03:00
2025-10-02T19:51:00+03:00
2025-10-02T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045983106.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Группировка войск "Восток" продвигается быстрыми темпами, заявил Путин
Путин: группировка войск Восток идет уверенно и быстрым темпом
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Группировка войск "Восток" идет уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается группировки "Восток", она идет достаточно уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.