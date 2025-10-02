Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 02.10.2025 (обновлено: 19:56 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045990268.html
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров - РИА Новости, 02.10.2025
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что надеется, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:50:00+03:00
2025-10-02T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045992644_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08e0086e0133c2b078d8ad5f6c9849ba.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045990073.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров
Путин: надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.
2025-10-02T19:50
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045992644_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4596fc74db446d89817370574ae59f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров

Путин надеется, что Киев найдет силы сесть за стол переговоров с Москвой

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что надеется, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.
"Это не решит уже проблему, это надо понять. Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин заявил о 150 тысячах дезертиров из ВСУ за год
Вчера, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала