Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что надеется, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол... РИА Новости, 02.10.2025
Путин надеется, что Украина найдет силы сесть за стол переговоров
