Путин заявил о 150 тысячах дезертиров из ВСУ за год
Путин заявил о 150 тысячах дезертиров из ВСУ за год - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил о 150 тысячах дезертиров из ВСУ за год
Из вооруженных сил Украины с января по август дезертировали 150 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
