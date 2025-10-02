https://ria.ru/20251002/putin-2045989623.html
Путин указал на разницу между собой и Александром I
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя императором Александром l, добавив, что он - президент, избранный на определенный срок.
"Нет, не ощущаю. Александр I
был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница", - ответил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
" на вопрос модератора, не ощущает ли он себя Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве.
Выступая с речью, Путин отметил, что времена, когда узкая группа самых могущественных держав решала за весь остальной мир, как жить, ушли безвозвратно.
"Об этом стоить помнить тем, кто ностальгирует по колониальным временам, когда народы было принято делить на тех, кто равны, и некоторых, кто равнее. Фраза (писателя Джорджа - ред.) Оруэлла нам хорошо известна", - добавил он.