Россия не проводит массовой мобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
19:48 02.10.2025
Россия не проводит массовой мобилизации, заявил Путин
Россия не проводит массовой мобилизации, заявил Путин
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Россия не проводит массовой мобилизации, заявил Путин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия не проводит массовой, тем более принудительной мобилизации, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации", - сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин заявил, что бойцы работают
РоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
