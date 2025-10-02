Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях с Трампом - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2045987774.html
Путин рассказал об отношениях с Трампом
Путин рассказал об отношениях с Трампом - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Трампом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него с президентом США Дональдом Трампом "свои" отношения, кроме того, лидеры стран знают, что друг другу дарить. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:45:00+03:00
2025-10-02T19:45:00+03:00
в мире
россия
сша
великий новгород
владимир путин
дональд трамп
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045971082.html
россия
сша
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великий новгород, владимир путин, дональд трамп, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, США, Великий Новгород, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал об отношениях с Трампом

Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него с президентом США Дональдом Трампом "свои" отношения, кроме того, лидеры стран знают, что друг другу дарить.
"У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что другу другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин: Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
Вчера, 19:11
 
В миреРоссияСШАВеликий НовгородВладимир ПутинДональд ТрампВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала