Путин назвал полное освобождение Волчанска делом времени - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 02.10.2025
Путин назвал полное освобождение Волчанска делом времени
специальная военная операция на украине
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025

Путин назвал полное освобождение Волчанска делом времени

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал полное освобождение Волчанска делом времени.
"Волчанск наполовину забрали, я думаю, дело времени, заберут наши бойцы вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Заголовок открываемого материала