https://ria.ru/20251002/putin-2045986711.html
Путин: понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии
Путин: понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии - РИА Новости, 02.10.2025
Путин: понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии
Понижение призывного возраста не решит проблем украинской армии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:41:00+03:00
2025-10-02T19:41:00+03:00
2025-10-02T19:47:00+03:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
вооруженные силы украины
россия
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4125a1885f7eb0619b70830525b673a3.jpg
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, россия, в мире, выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Выступление Путина на "Валдае" — 2025