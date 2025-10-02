https://ria.ru/20251002/putin-2045986086.html
Путин рассказал о потерях ВСУ
Путин рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ
Потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить личный состав, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:40:00+03:00
2025-10-02T19:40:00+03:00
2025-10-02T19:55:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
2025
Путин рассказал о потерях ВСУ
Путин: потери ВСУ больше, чем их возможности восполнить личный состав