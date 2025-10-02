https://ria.ru/20251002/putin-2045985876.html
ВС России вошли в Константиновку и Северск, рассказал Путин
Вооруженные силы России вошли в Константиновку и Северск, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
