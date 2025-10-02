https://ria.ru/20251002/putin-2045985788.html
ВС России полностью контролируют Кировск, заявил Путин
ВС России полностью контролируют Кировск, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России полностью контролируют Кировск, заявил Путин
Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:39:00+03:00
2025-10-02T19:39:00+03:00
2025-10-02T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
кировск
донецкая народная республика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4125a1885f7eb0619b70830525b673a3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
кировск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кировск, донецкая народная республика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Кировск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ВС России полностью контролируют Кировск, заявил Путин
Путин: Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС РФ