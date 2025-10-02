Рейтинг@Mail.ru
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2045985448.html
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными, мы этим гордимся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:38:00+03:00
2025-10-02T19:38:00+03:00
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045983106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, безопасность
Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Безопасность
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин

Путин: храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными, мы этим гордимся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всё меняется, кроме одного - это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин о российской армии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
Вчера, 19:33
 
РоссияВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала