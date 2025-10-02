https://ria.ru/20251002/putin-2045985448.html
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными, мы этим гордимся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:38:00+03:00
2025-10-02T19:38:00+03:00
2025-10-02T19:38:00+03:00
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045983106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, безопасность
Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Безопасность
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Путин: храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными, мы этим гордимся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всё меняется, кроме одного - это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.