Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Храбрость, мужество и героизм русского солдата остаются неизменными, мы этим гордимся, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всё меняется, кроме одного - это храбрость, мужество и героизм русского солдата, которым мы все очень гордимся", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".