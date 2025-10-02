https://ria.ru/20251002/putin-2045985299.html
Путин заявил, что российские войска уверенно идут вперед
Путин заявил, что российские войска уверенно идут вперед - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что российские войска уверенно идут вперед
По всей линии боевого соприкосновения войска РФ уверенно идут вперед, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:38:00+03:00
2025-10-02T19:38:00+03:00
2025-10-02T19:38:00+03:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_0:102:3248:1930_1920x0_80_0_0_70a70bda707574c720c762d6bbe08e87.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045984396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d32e57fdd3d6ff48726ca22a06c4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил, что российские войска уверенно идут вперед
Путин: ВС РФ уверенно идут вперед по всей линии соприкосновения