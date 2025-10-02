Рейтинг@Mail.ru
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 02.10.2025 (обновлено: 19:41 02.10.2025)
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин
Россия контролирует почти 100% ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
россия
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
луганская область
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
луганская народная республика
луганская область
россия, луганская народная республика, луганская область, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Луганская область, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин

Путин: Россия контролирует почти 100% ЛНР

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия контролирует почти 100% ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Примерно, почти 100% Луганской области в наших руках, нам осталось, по-моему, 0,13%, которые противник контролирует", - сказал глава государства.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВС России везде удерживают стратегическую инициативу, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
