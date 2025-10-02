https://ria.ru/20251002/putin-2045984562.html
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин
Россия контролирует почти 100% ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:37:00+03:00
2025-10-02T19:37:00+03:00
2025-10-02T19:41:00+03:00
россия
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
луганская область
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045985970.html
россия
луганская народная республика
луганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, луганская область, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Луганская область, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия контролирует почти всю ЛНР, заявил Путин
Путин: Россия контролирует почти 100% ЛНР