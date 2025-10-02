Рейтинг@Mail.ru
ВС России заняли почти две трети Купянска, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 02.10.2025 (обновлено: 19:47 02.10.2025)
ВС России заняли почти две трети Купянска, заявил Путин
ВС России заняли почти две трети Купянска, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ВС России заняли почти две трети Купянска, заявил Путин
Западная группировка Вооруженных сил России почти забрала две трети Купянска, центр уже в руках российских военных, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
специальная военная операция на украине, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ВС России заняли почти две трети Купянска, заявил Путин

Путин: бойцы "Запада" заняли почти две трети Купянска

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Западная группировка Вооруженных сил России почти забрала две трети Купянска, центр уже в руках российских военных, заявил президент России Владимир Путин.
"Западная группировка войск практически забрала один из крупных населенных пунктов - не забрала - две трети забрала Купянска, там центр уже в наших руках, боевые действия идут в южной части города", - сказал он, отвечая на вопросы участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
