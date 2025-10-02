https://ria.ru/20251002/putin-2045984028.html
Путин процитировал слова Петра I о русском солдате
Путин процитировал слова Петра I о русском солдате - РИА Новости, 02.10.2025
Путин процитировал слова Петра I о русском солдате
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" процитировал слова Петра I о русском солдате. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:36:00+03:00
2025-10-02T19:36:00+03:00
2025-10-02T19:36:00+03:00
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
петр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045983441_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa6437ff2f5205a6a95e03e64d010ee0.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045961353.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045983441_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c4c963fc71661e83b92515d3bb41f5d.jpg
"Русский – это тот, кто любит Россию и служит ей". Путин вспомнил высказывание Петра I
"Русский – это тот, кто любит Россию и служит ей". Путин напомнил фразу Петра I, говоря о русских солдатах.
2025-10-02T19:36
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, петр i
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Петр I
Путин процитировал слова Петра I о русском солдате
Путин на заседании клуба «Валдай» процитировал слова Петра I о русском солдате