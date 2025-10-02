Рейтинг@Mail.ru
"В бары в кокошниках". Путин похвалил россиянок за патриотизм
19:34 02.10.2025 (обновлено: 20:38 02.10.2025)
"В бары в кокошниках". Путин похвалил россиянок за патриотизм
Путин о патриотизме россиянок
Путин рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия.
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия.
"У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия — например, где-то отдыхают, в барах, — приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует", — отметил он.

По словам президента, такая тенденция означает, что, несмотря на все попытки разложить российское общество изнутри, противники не добиваются желаемого.
"Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому. <...> Это говорит о зрелости и прочности российского общества", — добавил глава государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
РоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
