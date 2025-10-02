"В бары в кокошниках". Путин похвалил россиянок за патриотизм

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о вновь появившейся традиции у российских девушек ходить в кокошниках и русских народных нарядах на мероприятия.
"У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия — например, где-то отдыхают, в барах, — приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует", — отметил он.
По словам президента, такая тенденция означает, что, несмотря на все попытки разложить российское общество изнутри, противники не добиваются желаемого.
"Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому. <...> Это говорит о зрелости и прочности российского общества", — добавил глава государства.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.