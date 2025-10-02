https://ria.ru/20251002/putin-2045983106.html
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
Российская армия на сегодняшний день является самой боеспособной, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
россия
безопасность
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
