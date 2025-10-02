Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
19:33 02.10.2025
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной
На сегодняшний день российская армия является самой обороноспособной, заявил Путин.
владимир путин, россия, безопасность, выступление путина на "валдае" — 2025
Путин назвал российскую армию самой обороноспособной

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Российская армия на сегодняшний день является самой боеспособной, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я без всякого преувеличения. Это не гипербола, не преувеличение, это не хвастовство. Я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Храбрость и героизм русского солдата остаются неизменными, заявил Путин
Вчера, 19:38
 
