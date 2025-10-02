https://ria.ru/20251002/putin-2045981338.html
Путин назвал причины роспуска СССР
Путин назвал причины роспуска СССР - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал причины роспуска СССР
Роспуск СССР был связан со стремлением руководства России избавиться от идеологической конфронтации, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин назвал причины роспуска СССР
Путин: роспуск СССР был связан с желанием руководства избавиться от конфронтации