Путин призвал не искажать изначальный смысл ООН
Путин призвал не искажать изначальный смысл ООН - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал не искажать изначальный смысл ООН
В процессе адаптации ООН к современным реалиям важно не исказить изначальный смысл организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия
