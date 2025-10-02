Рейтинг@Mail.ru
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
19:24 02.10.2025 (обновлено: 19:25 02.10.2025)
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин
Авторитет ШОС и БРИКС в мире растет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин

Путин отметил рост авторитета ШОС и БРИКС

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Авторитет ШОС и БРИКС в мире растет, заявил президент России Владимир Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
"Авторитет этих организаций (ШОС и БРИКС - ред.) растет", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Стало известно, когда пройдет следующая международная конференция о БРИКС
30 сентября, 17:04
 
Заголовок открываемого материала