Рейтинг@Mail.ru
Конфликта на Украине можно было избежать, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 02.10.2025 (обновлено: 19:51 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045978453.html
Конфликта на Украине можно было избежать, заявил Путин
Конфликта на Украине можно было избежать, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Конфликта на Украине можно было избежать, заявил Путин
Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:23:00+03:00
2025-10-02T19:51:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045973470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0793297babecc0043b56a73e50dbd67.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045975726.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Разрушительный инструмент в чужих руках" – Путин об Украине
"Разрушительный инструмент в чужих руках" – Путин об Украине.
2025-10-02T19:23
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045973470_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e62362731d92e67d6a99b9e4c0fe07df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Конфликта на Украине можно было избежать, заявил Путин

Путин заявил, что украинский конфликт можно было бы избежать

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Североатлантический блок, который продвигается к нашим границам, если бы Украина сохранила, в конце концов, независимость, свой реальный суверенитет ", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал безопасность общим делом
Вчера, 19:19
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала