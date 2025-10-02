https://ria.ru/20251002/putin-2045976764.html
Путин рассказал, что должно быть главным при создании региональных систем
Путин рассказал, что должно быть главным при создании региональных систем
Именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
Путин: слово государства должно быть главным при создании региональных систем