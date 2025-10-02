Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2045974175.html
Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО
Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, как бывший президент США Билл Клинтон назвал нереальным... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:16:00+03:00
2025-10-02T19:16:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
билл клинтон
нато
выступление путина на "валдае" — 2025
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_0:102:3248:1930_1920x0_80_0_0_70a70bda707574c720c762d6bbe08e87.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2045962218.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045948595_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_d32e57fdd3d6ff48726ca22a06c4a8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, билл клинтон, нато, выступление путина на "валдае" — 2025, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Билл Клинтон, НАТО, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, США
Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО

Путин рассказал, как Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, как бывший президент США Билл Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО.
"Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляло даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, ещё во времена СССР, это было сделано тогда, а второй раз - в ходе визита (бывшего - ред.) президента США (Билла - ред.) Клинтона в Москву, я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причём с порога", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия не собирается нападать на НАТО, заявил Путин
Вчера, 18:55
 
В миреРоссияВладимир ПутинБилл КлинтонНАТОВыступление Путина на "Валдае" — 2025США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала