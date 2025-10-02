Путин рассказал, что Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, как бывший президент США Билл Клинтон назвал нереальным вступление России в НАТО.
"Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляло даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, ещё во времена СССР, это было сделано тогда, а второй раз - в ходе визита (бывшего - ред.) президента США (Билла - ред.) Клинтона в Москву, я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причём с порога", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.