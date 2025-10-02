https://ria.ru/20251002/putin-2045974053.html
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил Путин
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил Путин
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:16:00+03:00
2025-10-02T19:16:00+03:00
2025-10-02T19:18:00+03:00
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c35636ba0c41e28eb2b14180a447f73d.jpg
https://ria.ru/20251002/gosdep-2045783790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_087b5f10a2e21fe0cdbc76527de0a55c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил Путин
Путин: России выпала сложная судьба со множеством вызовов