При угрозах суверенитету Россия отвечает быстро, заявил Путин
При угрозах суверенитету Россия отвечает быстро, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
При угрозах суверенитету Россия отвечает быстро, заявил Путин
Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету мы отвечаем быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
При угрозах суверенитету Россия отвечает быстро, заявил Путин
Путин: Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету отвечает быстро