Путин заявил об отсутствии единогласия, как обустроить мир
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что сейчас нет единогласия, как обустроить мир, на каких... РИА Новости, 02.10.2025
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин: сейчас нет единогласия, как обустроить мир