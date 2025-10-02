Рейтинг@Mail.ru
19:13 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2045971542.html
Путин заявил об отсутствии единогласия, как обустроить мир
Путин заявил об отсутствии единогласия, как обустроить мир
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что сейчас нет единогласия, как обустроить мир, на каких... РИА Новости, 02.10.2025
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что сейчас нет единогласия, как обустроить мир, на каких принципах он будет базироваться в ближайшие десятилетия.
"Не буду отрицать, сейчас нет единогласия относительно того, как следует обустроить мир, на каких принципах он должен базироваться в предстоящие годы и десятилетия", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин заявил о росте общей договоренности в мире
РоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
