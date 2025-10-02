Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны пытаются заработать на конфликте на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 02.10.2025 (обновлено: 19:25 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045971186.html
Некоторые страны пытаются заработать на конфликте на Украине, заявил Путин
Некоторые страны пытаются заработать на конфликте на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Некоторые страны пытаются заработать на конфликте на Украине, заявил Путин
Для других стран ситуация на Украине является способом расширить зону контроля и подзаработать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:12:00+03:00
2025-10-02T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045975953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38b1f45675899791403e4913c76a9208.jpg
https://ria.ru/20251001/voyna-2045231374.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: для других стран ситуация на Украине – способ расширить зону контроля и подзаработать
Путин: для других стран ситуация на Украине – способ расширить зону контроля и подзаработать.
2025-10-02T19:12
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045975953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d48bf5ede7eb66111b0b92eee778ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, в мире, выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Некоторые страны пытаются заработать на конфликте на Украине, заявил Путин

Путин назвал ситуацию на Украине способ подзаработать для некоторых стран

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Для других стран ситуация на Украине является способом расширить зону контроля и подзаработать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для других стран, для них эта ситуация, в данном случае на Украине - это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре... Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля, немножко подзаработать на войне", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
1 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала