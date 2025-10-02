Рейтинг@Mail.ru
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 02.10.2025 (обновлено: 19:28 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045971082.html
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:11:00+03:00
2025-10-02T19:28:00+03:00
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
россия
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23dbaf49d27cfec2e51b09d660c1546b.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045916443.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США
Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, сказал Путин. В отношениях стран есть противоречия, но это нормально, отметил он.
2025-10-02T19:11
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59a08de6090d5ba1c5905c66ae8e695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выступление путина на "валдае" — 2025, в мире, россия, владимир путин, сша
Выступление Путина на "Валдае" — 2025, В мире, Россия, Владимир Путин, США
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин

Путин: Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США", - сказал Путин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков ответил на вопрос о заявлениях в США об ударах вглубь России
Вчера, 16:46
 
Выступление Путина на "Валдае" — 2025В миреРоссияВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала