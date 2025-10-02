https://ria.ru/20251002/putin-2045971082.html
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
РФ стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
сша
Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, сказал Путин.
В отношениях стран есть противоречия, но это нормально, отметил он.
Россия стремится к восстановлению отношений с США, заявил Путин
Путин: Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США