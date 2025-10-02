https://ria.ru/20251002/putin-2045970917.html
Путин заявил об обреченности плана по нанесению поражения России
Путин заявил об обреченности плана по нанесению поражения России - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил об обреченности плана по нанесению поражения России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что обреченность плана по нанесению стратегического поражения России дойдет до самых упрямых тугодумов. РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил об обреченности плана по нанесению поражения России
Путин надеется, что тугодумы поймут обреченность плана по поражению России